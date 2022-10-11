Внешним управляющим регоператора «Экология-Новосибирск» назначили Ирину Курочку

Назначен новый управляющий новосибирского регоператора по вывозу отходов. Фото: Экология-Новосибирск.

Внешним управляющим новосибирской компании по вывозу отходов «Экология-Новосибирск» с 8 октября стала Ирина Курочка. Она является конкурсным управляющим в нескольких компаниях и занимается процедурами банкротства.

По данным сервисов проверки контрагентов, она стала внешним управляющим и заняла должность руководителя вместо Ларисы Анисимовой в рамках решения Арбитражного суда.

– Внешним управляющим назначена Ирина Курочка, которая приняла на себя все руководство операционной деятельностью компании. Внешнее управление направлено на восстановление платежеспособности предприятия, – сообщили на странице «Экологии-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают на странице компании, работа регоператора продолжается в полном объеме.

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