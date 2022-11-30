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НовостиОбщество30 ноября 2022 2:55

Ирину Курочку отстранили от должности внешнего управляющего «Экологии-Новосибирск»

Решение принял апелляционный суд
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Томский 7-й арбитражный апелляционный суд отменил назначение Курочки.

Томский 7-й арбитражный апелляционный суд отменил назначение Курочки.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Новые кадровые изменения произошли в «Экологии-Новосибирск». Томский 7-й арбитражный апелляционный суд отменил назначение Ирины Курочки на должность внешнего управляющего. Информация об этом появилась в картотеке дел суда.

Апелляцию на назначение Курочки в рамках дела о банкротстве регоператора подали сотрудничающие с «Экологией» компании «ЭкоТранс-Н» и «НовосибирскСпецТранс» якобы из-за некомпетентности нового руководителя. 29 ноября было принято решение отменить определение полностью и разрешить вопрос по существу.

Напомним, внешнего управляющего вместо экс-гендиректора Ларисы Анисимовой назначил Арбитражный суд, чтобы компания быстрее попрощалась со своими долгами. Всего сумма задолженности составляет около 1,85 миллиарда рублей.

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