В Новосибирске на 10% выросло число дефектов на теплосетях

Число дефектов на теплосетях в Новосибирске выросло на 10%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Число дефектов на теплосетях в Новосибирске выросло на 10%. Такое заявление в ходе брифинга 6 декабря сделал исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко.

Напомним, в конце ноября – начале декабря в городе произошло несколько крупных коммунальных аварий. Так, например, 28 ноября на пересечении улиц Королева и Промышленной прорвало теплотрассу. Без отопления остались 93 жилых дома. Сегодня, 6 декабря, горячую воду и отопление отключили в 73 домах на улице Петухова. Как объяснили в СГК, причина кроется в дефекте на магистральной теплосети.

С начала отопительного сезона выявили в общей сложности более 1,2 тысячи дефектов. По словам Максима Рябенко, это примерно на 10% больше, чем в прошлом году.

− Это объективный износ тепловых сетей. За последние две недели под отключение попало около 7% домов, − отметил исполнительный директор.

Сложившуюся в Новосибирске ситуацию он назвал напряженной. Однако подчеркнул, что все это – рабочие моменты. Специалисты работают над тем, чтобы устранить все проблемы.

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