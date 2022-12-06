В Новосибирске без отопления остались жители 73 домов на улице Петухова

Жители 73 домов на улице Петухова в Кировском районе остались без отопления.
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Во вторник, 6 декабря, жители 73 домов на улице Петухова в Кировском районе остались без отопления. Об этом сообщили в Телеграм-канале Сибирской генерирующей компании.
Как объяснили в СГК, причина кроется в дефекте на магистральной теплосети. Устранять проблему начали с 10 утра.
Работы планируют завершить к 02:00 7 декабря.
Ранее КП-Новосибирск писала, что мэрия Новосибирска сократила расходы на ремонт теплосетей.
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