В Новосибирске без отопления остались жители 73 домов на улице Петухова

Жители 73 домов на улице Петухова в Кировском районе остались без отопления. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Во вторник, 6 декабря, жители 73 домов на улице Петухова в Кировском районе остались без отопления. Об этом сообщили в Телеграм-канале Сибирской генерирующей компании.

Как объяснили в СГК, причина кроется в дефекте на магистральной теплосети. Устранять проблему начали с 10 утра.

Работы планируют завершить к 02:00 7 декабря.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мэрия Новосибирска сократила расходы на ремонт теплосетей.

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