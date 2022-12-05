Расходы на ремонт теплосетей сократила мэрия Новосибирска в 2022 году

Мэрия Новосибирска сократила расходы на ремонт теплосетей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мэрия Новосибирска сократила расходы на ремонт теплосетей. В 2022 году на это было выделено 39,2 миллиона рублей, а годом ранее – 180,9 миллиона. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Муниципальные тепловые сети реконструировали не только на средства городского бюджета, но и на деньги ресурсоснабжающих организаций.
Интересно, что, несмотря на разницу почти в пять раз, протяженность отремонтированных участков в 2021 и 2022 годах практически одинаковая. Так, в прошлом году удалось отремонтировать чуть больше 17 тысяч километров тепловых и горячеводных сетей. В этом году – 16,7 километра.
− Планы мероприятий по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2023/2024 года в настоящее находятся на стадии формирования, − отметили в Департаменте.
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