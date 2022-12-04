«Отцу стало плохо с сердцем»: сын погибшего водителя «Хонды» рассказал подробности ДТП

У водителя остановилось сердце - из-за этого его автомобиль попал в ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Стали известны подробности ДТП в Ленинском районе Новосибирска, из-за которого погиб 44-летний мужчина.

Его автомобиль не получил сильных повреждений, из-за чего некоторые подписчики группы «АСТ-54» заподозрили, что смерть мужчины наступила еще до аварии. Эту версию подтвердил сын водителя. Алексей.

— Это отец мой, с сердцем стало плохо, он потерял сознание. Автомобиль был без управления, когда произошла авария, — сообщил КП-Новосибирск Алексей.

Напомним, ранее в ГИБДД сообщали, что Honda CR-V, которой управлял водитель, сначала столкнулась с другими машинами, а потом врезалась в дерево.

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