В Новосибирске 44-летний водитель погиб после наезда на дерево

Авария произошла в шестом часу утра. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Рано утром в воскресенье, 4 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Погиб 44-летний водитель иномарки.

— В 5:40 мужчина ехал на кроссовере Honda CR-V по улице Олекминская. У дома №38 на улице Курганской врезался в припаркованные автомобили Subaru Legacy и ГАЗ-3110, а затем влетел в дерево. В результате ДТП водитель «Хонды» получил травмы несовместимые с жизнью, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Напомним, вечером 3 декабря произошла еще одна смертельная авария. В Чановском районе Новосибирской области 66-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком.

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