В Чановском районе Новосибирской области 66-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: АСТ-54.
На трассе «Иртыш» погиб 66-летний водитель «Лады», смятой огромным грузовиком. Как сообщили в группе «АСТ-54», смертельное ДТП произошло вечером 2 декабря.
Водитель «Лады» выезжал со второстепенной дороги на трассу и рискнул проехать перед грузовым автомобилем Freightliner.
В Госавтоинспекции Чановского района сообщили, что мужчина погиб.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что трамвай № 13 и «ГАЗель» не поделили перекресток в Октябрьском районе.
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