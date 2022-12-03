В Чановском районе Новосибирской области 66-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: АСТ-54.

На трассе «Иртыш» погиб 66-летний водитель «Лады», смятой огромным грузовиком. Как сообщили в группе «АСТ-54», смертельное ДТП произошло вечером 2 декабря.

Водитель «Лады» выезжал со второстепенной дороги на трассу и рискнул проехать перед грузовым автомобилем Freightliner.

В Госавтоинспекции Чановского района сообщили, что мужчина погиб.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что трамвай № 13 и «ГАЗель» не поделили перекресток в Октябрьском районе.

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