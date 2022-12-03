В Новосибирске трамвай № 13 и «ГАЗель» не поделили перекресток в Октябрьском районе

В Новосибирске трамвай № 13 попал в очередное ДТП. Фото: Служба аварийных комиссаров "Альянс".
В субботу, 3 декабря, в Новосибирске легендарный трамвай № 13 попал в очередное ДТП. На этот раз он столкнулся с «ГАЗелью» с открытым бортом в Октябрьском районе.
По сообщению службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла вечером на перекрестке улиц Пролетарская и Гурьевская.
ГАЗель въехала на пути перед трамваем. Фото: Служба аварийных комиссаров "Альянс".
Пострадавших нет, но из-за ДТП на Пролетарской, по данным карт, образовалась пробка в полкилометра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер