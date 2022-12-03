В Новосибирске трамвай № 13 и «ГАЗель» не поделили перекресток в Октябрьском районе

В Новосибирске трамвай № 13 попал в очередное ДТП. Фото: Служба аварийных комиссаров "Альянс".

В субботу, 3 декабря, в Новосибирске легендарный трамвай № 13 попал в очередное ДТП. На этот раз он столкнулся с «ГАЗелью» с открытым бортом в Октябрьском районе.

По сообщению службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла вечером на перекрестке улиц Пролетарская и Гурьевская.

ГАЗель въехала на пути перед трамваем. Фото: Служба аварийных комиссаров "Альянс".

Пострадавших нет, но из-за ДТП на Пролетарской, по данным карт, образовалась пробка в полкилометра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber