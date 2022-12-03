В центре Новосибирска столпотворение людей: объясняем, что происходит

Люди столпились на пешеходной улице, в Театральном и Первомайском скверах. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вечером в субботу, 3 декабря, новосибирцы столпились на площади Ленина. Автомобилисты встали в дикие пробки, а к новогодним украшениям в скверах невозможно пробраться.

– В кафе все места заняты! У каждой фотозоны большие очереди, надо ждать минут 15, чтобы сфотографироваться. Парковочных мест нет вообще, дорога заполнена автомобилями, почти не двигаются, – сообщают читатели КП-Новосибирск.

Люди вышли из театра и любуются новогодней сказкой. Фото: Виктория МИНАЕВА

По данным карт, сейчас пробки сохраняются вдоль всей площади Ленина, серьезные заторы на пересечении улицы Орджоникидзе с Красным проспектом. Кадры из пробки на площади Ленина опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Несколько водителей засмотрелись на новогодние украшения и попали в мелкие ДТП. Час назад от улицы Максима Горького до Вокзальной магистрали автомобилисты стояли в пробке около 40 минут.

Парковочных мест нет, на площади Ленина дикие пробки. Фото: стоп-кадр ACT-54 Black.

В комментариях под постом новосибирцы предположили, что люди ринулись смотреть на украшения Новогодней столицы России: «Вдруг последний раз такая красота?».

Комментаторы подсказали еще одну вероятную причину столпотворения. 2 и 3 декабря в НОВАТе показывают балет «Тщетная предосторожность». В эту субботу там выступает знаменитый артист Николай Цискаридзе, и на площади могли собраться его поклонники.

Причина диких пробок может быть в спектакле с Николаем Цискаридзе. Фото: НОВАТ.

Кстати, в спектакле он исполняет роль вдовы Симоны – в платье, туфлях и с чепчиком на голове. Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что спектакль «Принцесса и Людоед» пришлось отменить из-за жалоб зрителей на ЛГБТ-пропаганду. Им не понравилось, что мужчина играл Принцессу.

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