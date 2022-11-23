В Новосибирске больше не покажут спектакль «Принцесса и Людоед», который обвиняли в пропаганде ЛГБТ

В Новосибирске больше не будут показывать спектакль «Принцесса и Людоед», который обвиняли в пропаганде ЛГБТ. Фото: «Первый театр»
В Новосибирске больше не будут показывать спектакль «Принцесса и Людоед», который обвиняли в пропаганде ЛГБТ. Такие разногласия вокруг постановки возникли из-за мужчины-актера, игравшего принцессу.
— Постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, поэтому командой театра принято решение приостановить показы спектакля, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе «Первого театра».
Показ спектакля должен был состояться 20 ноября, однако, как сообщили в театре, его отменили из-за аварии электрооборудования. Зрителям пообещали либо вернуть деньги за билеты, либо заменить их на билеты на другую постановку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задумка была прекрасная, принцесса была ужасная: чиновники оценят усатую балерину в Новосибирске
В Новосибирске минкульт изучает жалобу на детский спектакль в Первом театре (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер