В Новосибирске больше не покажут спектакль «Принцесса и Людоед», который обвиняли в пропаганде ЛГБТ

В Новосибирске больше не будут показывать спектакль «Принцесса и Людоед», который обвиняли в пропаганде ЛГБТ. Фото: «Первый театр»

В Новосибирске больше не будут показывать спектакль «Принцесса и Людоед», который обвиняли в пропаганде ЛГБТ. Такие разногласия вокруг постановки возникли из-за мужчины-актера, игравшего принцессу.

— Постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, поэтому командой театра принято решение приостановить показы спектакля, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе «Первого театра».

Показ спектакля должен был состояться 20 ноября, однако, как сообщили в театре, его отменили из-за аварии электрооборудования. Зрителям пообещали либо вернуть деньги за билеты, либо заменить их на билеты на другую постановку.

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