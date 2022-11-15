Задумка была прекрасная, принцесса была ужасная: чиновники оценят усатую балерину в Новосибирске

Зрителей возмутил мужчина с усами в образе принцессы. Фото: Первый театр.

В Новосибирске – культурный скандал. В одном из детских спектаклей «Принцесса и Людоед» Первого театра зрители увидели пропаганду ЛГБТ. А ведь постановка для совсем маленьких, даже имеет возрастной ценз 6+. Сюжет всем нам знакомый – на стихи Генриха Сапгира: «Погода была прекрасная, принцесса была ужасная».

В ЧЕМ ЖЕ БЫЛА ЗАДУМКА?

В Первом театре говорят, что по сюжету два героя постановки изображают разных персонажей.

- Единственные дополнительные персонажи – это клоны главных героев. А творческая концепция спектакля завязана на воображении ребёнка, которое в детстве позволяет играть с чем угодно и во что угодно - в зубного врача, в принцессу и людоеда, - ответили КП-Новосибирск в Первом театре.

Режиссер Полина Кардымон поспешила оправдаться в своем телеграм-канале:

– Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик! С усами! Теперь в Минкульте собирают какую-то этическую комиссию, — написала Полина Кардымон. - Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре Бабу-ягу играют обычно только актёры-мужчины.

В театре говорят, что концепция спектакля завязана на воображении ребёнка. Фото: Первый театр.

КТО КРИТИКУЕТ?

В Первом театре говорят, что официально заявление с просьбой проверить спектакль в минкульт было направлено одно. То есть недовольных зрителей не так уж много. Можно было бы предположить, что сценкой остались не довольны православные активисты. Но они тут мягки в оценках. Так, член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности Иван Квасницкий заявил КП-Новосибирск, что с обвинениями перегнули.

– В театре могут делать все, что угодно. Но в моем представлении детский театр – это не то, что греческий театр, в котором все роли исполняли мужчины, – рассказал КП-Новосибирск Иван Квасницкий. – По поводу жалобы: сейчас можно во всем увидеть, что угодно, но мне кажется, что пропаганда ЛГБТ тут - все-таки перебор.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова призналась КП-Новосибирск, что тоже не видит в этой ситуации ничего дурного.

– Такие приемы давно используются в искусстве, – заметила глава департамента культуры.

ЧИНОВНИКИ ИДУТ В ТЕАТР

Минкульт с экспертами скоро сделают свои выводы, они планируют посмотреть спектакль 20 ноября.

– Действительно, постановка вызвала неоднозначную оценку аудитории. Многие из тех, кто посмотрел премьеру, положительно отозвались о данной режиссерской находке, другая часть сочла прием неуместным, – сообщил КП-Новосибирск заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

По его поручению спектакль посмотрят члены экспертно-театрального сообщества региона и Общественного совета при Минкульте Новосибирской области, после чего постановку обсудят.

Кстати, по данным на сайте театра, билеты на эту дату уже распроданы.

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