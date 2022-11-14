Минкульт Новосибирской области проверит на пропаганду ЛГБТ детский спектакль «Принцесса и Людоед»

Минкульт региона проверит детский спектакль на пропаганду ЛГБТ. Фото: Первый театр.

Представители министерства культуры Новосибирской области 20 ноября посетят спектакль для детей старше 6 лет. Причиной стали жалобы зрителей на пропаганду ЛГБТ в постановке «Принцесса и Людоед». Эту информацию КП-Новосибирск подтвердила режиссер спектакля Полина Кардымон.

Напомним, сразу после премьеры в молодежном «Первом театре» в Минкульт региона начали поступать жалобы якобы из-за усатого актера-мужчины, который играл принцессу. Об этом Полина Кардымон рассказывала в своем Telegram-канале.

Как объяснила режиссер, в данном спектакле все четверо актеров – мужчины. Они играют разных персонажей, в том числе принцессу. Также Полина Кардымон приводит аргумент, что в театре во все времена использовали сатиру, травести и другие приемы.

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