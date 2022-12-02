В Новосибирской области простились с полуторамесячным мальчиком, который умер в больнице

В Новосибирской области простились с ребенком, умершим в сельской больнице. Фото: предоставлены отцом ребенка.

В селе Чистоозерном под Новосибирском простились с полуторамесячным мальчиком, который умер за три дня в больнице с диагнозом ОРВИ. Об этом сообщили в группе «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

Коллеги, пожарные, учителя и соседи выразили соболезнования родителям, бабушке и дедушке ребенка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что анестезиолог пришел на работу с похмелья. Он долго не мог найти вену у младенца, чтобы поставить катетер, а вызванный на помощь хирург начал резать мальчика без анестезии.

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