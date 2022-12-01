В прокуратуре рассказали, смогут ли изъять две квартиры в Нью-Йорке у экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова

В Новосибирске экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова отправили на 2,5 года в колонию. Фото: meshalkin.ru

В прокуратуре рассказали, возможно ли изъять заграничное имущество экс-заместителя директора клиники Мешалкина, кардиолога Евгения Покушалова, осужденного за растрату в 1, 9 миллиард рублей. В ходе следствия у него было конфисковано две квартиры в Нью-Йорке, их стоимость превышает 123 миллиона рублей, поскольку Покушалов не смог доказать, что приобрел жилплощадь законно. Однако с тем, чтобы изъять недвижимость, находящуюся за границей, возникли определенные проблемы.

— Все документы по данному делу сейчас находятся в Москве на оценке компетентных органов, в том числе — министерства иностранных дел. Выполнить такую процедуру по изъятию было сложно и до февраля, а после — стало сложнее вдвойне. Поэтому, предполагать какие-то решения по этому вопросу сложно, — рассказал КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык. — Но решен этот вопрос будет в любом случае. То есть, даже если не будет возможности изъять это имущество, то представители прокуратуры выйдут в суд с требованием заменить взыскание в виде квартиры на денежную компенсацию. И Евгению Покушалову придется выплатить эти 123 миллионов рублей.

Напомним, суд установил, что с 2015 по 2019 годы Покушалов вместе с подельниками создал для 7 подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, которое клиника проводила в целях закупки по госконтрактам медицинских товаров на общую сумму более 7, 8 миллиардов рублей. У него и других фигурантов дела получилось похить бюджетные средства примерно на 1, 9 миллиарда рублей. Эти деньги были перечислены организациям за поставленные товары. Стоимость на них при этом была завышена в ходе фиктивных посреднических сделок. Сам Покушалов вину не отрицал, сотрудничал со следствием и утверждал, что в преступную схему его втянули другие руководители клиники. Его приговорили к 2, 6 годам колонии общего режима и оштрафовали на 400 тысяч. До этого Покушалов и его сообщники возместили нанесенный Минздраву ущерб в размере 960 миллионов рублей.

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