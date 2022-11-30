Стало известно о состоянии 15 пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Новосибирске

В авариипострадали 16 человек по последним данным. Фото: ГИБДД по НСО

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Новосибирске. Их число выросло с 15 до 16 человек. По сообщению Минздрава, 11 пострадавших были доставлены в больницу автомобилями скорой медицинской помощи, остальные обратились в приемный покой самостоятельно в течение трех часов после происшествия.

— Двоих пострадавших после обследования госпитализировали. Одного — с перелом голени, второго — с ушибом головного мозга. Состояние обоих — стабильное. Ещё 11 человек с незначительными повреждениями — ушибами и порезами — направили на амбулаторное лечение. Трех пострадавших пока дообследуют, — рассказали в региональном Минздраве.

Напомним, что по словам очевидцев, у трамвая №8 выбило пробки при экстренном торможении из-за вылетевшей на пути иномарки. В итоге по скользким рельсам, как на коньках по льду, он пролетел целый квартал и врезался в остановившейся на светофоре трамвай №15. Как итог: более 10 пострадавших разной степени тяжести, покореженные трамваи и иномарка.

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