В Новосибирске в ДТП с двумя трамваями пострадали 15 человек

Два трамвая столкнулись на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

В Новосибирске вечером в среду, 30 ноября, на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два трамвая. В ДТП пострадали не менее 10 человек — об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— Пассажир из впередистоящего трамвая сообщил, что они стояли на светофоре, когда сзади врезался второй трамвай. От удара в салоне все поручни поотрывало, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах с места аварии видно, что оба трамвая оказались серьезно повреждены. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

— Около 19:30 на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два трамвая. Трамвай N8 ехал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Маркса в сторону улицы Мира и у дома №40 столкнулся с трамваем №15, который двигался в попутном направлении, — пояснили в городской Госавтоинспекции. — В ДТП пострадали 15 человек, их доставили в больницу.

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