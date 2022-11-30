В Новосибирске столкнулись два трамвая. Фото: ГИБДД по НСО

Публикуем фото и видео ДТП с двумя трамваями на улице Немировича – Данченко в Новосибирске 30 ноября 2022 года, где пострадали 15 человек. Напомним, авария случилась в Кировском районе города вечером в среду, 30 ноября.

Водителя одного из трамваев доставали спасатели. Фото: ГИБДД по НСО

— Около 19:30 на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два трамвая. Трамвай №8 ехал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Маркса в сторону улицы Мира и у дома №40 столкнулся с трамваем №15, который двигался в попутном направлении, — пояснили в городской Госавтоинспекции.

В аварии пострадали 15 человек. Фото: ГИБДД по НСО

По словам очевидцев, у трамвая №8 выбило пробки, когда машинист пытался резко затормозить перед вылетевшей на дорогу иномаркой. Тормоза не работали, и 8-й трамвай пролетел без остановки целый квартал как на коньках по льду, пока не врезался в стоящий на светофоре трамвай №15.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: ГИБДД по НСО

В ДТП пострадали 15 человек - в их числе как пассажиры трамваев, так и водители. Водителя одного из трамваев зажало в кабине, его пришлось доставать из покореженного вагона спасателям. Людей доставили в больницу.

Проверку по факту ДТП начала прокуратура. Фото: "АСТ-54"

На месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас проверку по факту аварии начала также прокуратура.

Трамваи получили серьезные повреждения. Фото: прокуратура НСО

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях (подробнее).

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