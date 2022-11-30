Движение по улице Промышленной в Новосибирске ограничили до 18 декабря

На улице Промышленной в Новосибирске ввели временное ограничение движения транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Промышленной в Новосибирске ввели временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

Напомним, вечером 28 ноября на пересечении улиц Королева и Промышленной произошел прорыв теплотрассы. Около 14 тысяч жителей Дзержинского района остались без тепла в лютый мороз.

Аварийные службы оперативно устраняли последствия аварии. В итоге 29 ноября теплоснабжение восстановили.

Однако ремонтные работы на теплотрассе продолжатся. Из-за этого улицу Промышленную в районе административного здания №1 сузили на шесть метров.

− Ограничения действуют с 29 ноября по 18 декабря, − уточнили в мэрии Новосибирска.

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