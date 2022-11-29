В Новосибирске вернули тепло в дома, попавшие под аварийное отключение

В попавшие под аварийное отключение дома в Дзержинском районе вернули тепло. Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя

В попавшие под аварийное отключение дома в Дзержинском районе вернули тепло. Об этом сообщили в Телеграм-канале СГК Новосибирск.

Напомним, после прорыва теплотрассы без отопления остались 93 жилых дома и в общей сложности около 14 тысяч местных жителей. Восстановить подачу тепла планировали к вечеру 29 ноября.

В процессе работ возникли некоторые трудности. Как рассказали в Сибирской генерирующей компании, при подаче теплоносителя девяти домам возникло повреждение в тепловой камере.

Специалисты начали готовиться к экстренному ремонту. В итоге ситуацию удалось взять под контроль.

− Теплоноситель подан всем домам, которые находились в секторе отключения по причине дефекта на Промышленной, − сообщили в СГК.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Следственный комитет начал проверку из-за коммунальной аварии в Дзержинском районе.

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