Следственный комитет начал проверку из-за коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска

Следователи СК России по Новосибирской области организовали проверку из-за коммунальной аварии в Новосибирске. Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя

Следователи СК России по Новосибирской области организовали проверку из-за коммунальной аварии в Новосибирске. Напомним, прорыв теплотрассы на пересечении улиц Королева и Промышленной произошел вечером 28 ноября.

В итоге 93 жилых дома – это около 14 тысяч новосибирцев, остались без тепла в лютый мороз. Из-за прорыва пришлось ограничить движение по улице Промышленной.

Как отметили в СК, отопление пропало не только в жилых домах, но и в одном детском и в одном медицинском учреждении Дзержинского района.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку сложившейся ситуации. Представители СК опросят местных жителей и чиновников, изучат техническую документацию.

− По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, − отметили в Следкоме.

Ранее КП-Новосибирск писала, что прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы на пересечении улиц Королева и Промышленной в Новосибирске.

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