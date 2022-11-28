Вице-мэру Новосибирска Артему Скатову предъявили обвинение: он потребовал переводчика с русского на казахский

Вице-мэру Новосибирска Артему Скатову предъявили обвинение по делу о клевете. Фото: личная страница Артема Скатова в соцсетях.

Вице-мэру Новосибирска Артему Скатову предъявили обвинение по делу о клевете. За посты в телеграм-канале. При этом чиновник, родившийся в Казахстане, попросил себе переводчика на казахский. Почему он это сделал, он рассказал КП-Новосибирск:

— Следствие выявило телеграм-канал и его владельца, который опубликовал, по мнению заявителя, недостоверную информацию, однако владелец канала остался свидетелями по делу, а обвинение предъявили почему-то мне. Что же касается перевода текста обвинения на другой язык, то это заявление всего лишь для того, чтобы подчеркнуть его абсурдность. Конечно, никакого перевода не нужно, — рассказал КП-Новосибирск Артём Скатов.

Напомним, в июле на рабочем месте Артема Скатова прошли обыски. Как отметил сам вице-мэр «достаточно жесткое было задержание». Чиновник заявил, что ему пришлось обратиться в больницу. К рабочим обязанностям он приступил только в августе после выхода с больничного. Через несколько дней его привлекли к делу в качестве подозреваемого, теперь сменили ему статус на обвиняемый.

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