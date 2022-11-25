В Новосибирске суд оставил условный срок чиновнику, виновного в гибели 10-летнего мальчика

Экс-чиновник ответил за халатность, которая привела к смерти ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший чиновник администрации Кировского района получил условный срок за смерть 10-летнего мальчика от удара током. Новосибирский областной суд отклонил жалобу потерпевшего 25 ноября и оставил приговор в силе.

Трагедия случилась 17 июля 2019 года. В этот день 10-летний мальчик гулял с друзьями по разрытому месту захоронения металла, взобрался на кучу земли и задел высоковольтный провод. От полученного разряда ребенок скончался на месте.

По данным следствия, 41-летний новосибирец начал раскопки грунта в поисках черного металла на свалке в Ленинском районе у дома №44 по улице Бронная. Экскаватор незаконно разрыл участок, землю складировали под ЛЭП, вершина отвала почти достигала проводов.

Суд наказал предпринимателя и тракториста, которые устроили несанкционированные раскопки для поиска металла. Бизнесмен получил срок в колонии поселении, а рабочий умер во время судов. Также, следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. Обвиняемым оказался начальник отдела районной административно-технической инспекции Кировского района.

В августе 2022 года Кировский районный суд приговорил экс-чиновника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Родители мальчика настаивали на реальном лишении свободы с запретом занимать должности на госслужбе. Также мать заявила иск о компенсации морального вреда и затрат на похороны в 3,1 миллиона рублей, его удовлетворили частично на сумму в 300 тысяч рублей.

- Представителем потерпевшего в жалобе ставился вопрос о несправедливости назначенного наказания вследствие применения судом правил об условном осуждении. Новосибирский областной суд не усмотрел оснований для усиления наказания и оставил приговор в силе, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Приговор вступил в законную силу.

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