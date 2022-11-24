В Новосибирске вступил в силу приговор совладельцу Traveler’s coffee и членам его преступной группы

В Новосибирске вступил в силу приговор совладельцу Traveler’s coffee, организовавшему преступную группу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приговор по уголовному делу о вымогательстве, самоуправстве и других преступлениях вступил в законную силу в Новосибирске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказались пятеро мужчин − Пириев, Рыжков, Шахбазов, Курочкин и Мамедов. Анвар Пириев − экс-совладелец Traveler’s coffee. В сентябре 2022 года ему вынесли приговор за взятку полицейскому.

Также выяснилось, что предприниматель создал устойчивую организованную группу, в которую вошли Рыжков, Шахбазов, Курочкин и Мамедов. В период с 31 января 2017 года по 18 января 2018 года мужчины совершали поджоги имущества, принадлежащего конкурентам.

Более того, 12 мая 2018 года Рыжков причинил тяжкий вред здоровью человеку – он ударил мужчину и сбил его с ног. Это произошло на улице 40 лет ВЛКСМ.

5 октября 2017 года Шахбазов открыто похитил «ВАЗ» на улице Немировича-Данченко. А еще он вымогал 100 тысяч рублей у другого потерпевшего.

В отношении злоумышленников возбудили несколько уголовных дел – по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), части первой статьи 161 УК РФ (грабеж), части второй статьи 163 УК РФ (вымогательство) и части первой статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В сентябре 2021 года Советский районный суд вынес обвинительный приговор. Четверым дали от 2,5 до 7 лет в исправительной колонии общего режима. Курочкин получил два года условно.

− Приговор оспорен стороной защиты. Однако Новосибирский областной суд приговор в части доказанности вины и назначенного наказания оставил без изменения, − сообщили в прокуратуре.

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