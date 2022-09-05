В Новосибирске экс-совладельца Traveler’s coffee отправили в колонию на 7, 7 лет за взятку

В Новосибирске вынесли приговор бизнесмену-экс-совладельцу Traveler’s coffee за взятку полицейскому. Фото - Мария Никитина
В Новосибирске вынесли приговор бизнесмену-экс-совладельцу Traveler’s coffee за взятку полицейскому. Напомним, деньги сотруднику органов он передал, за то, чтобы тот организовал прослушку конкурентов предпринимателя. Экс-капитана полиции после этой истории лишили погон и приговорили к 8 годам колонии.
Предпринимателя же Дзержинский районный суд признал виновным в даче взятки по статье 291 УК РФ и приговорили к 7, 7 годам колонии строгого режима.
Кроме того, его обязали выплатить штраф в десятикратной сумме взятки. То есть — в 3 миллиона 210 тысяч рублей.
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