Новосибирский суд признал виновным совладельца Traveler’s coffee в организации преступной группы

Защита будет обжаловать приговор Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске Советский районный суд отправил в колонию общего режима одного из основателей сети кофеен Traveler’s coffee Анвара Пириева. Его признали виновным организации преступной группы.

— Пириеву переквалифицировали 163 ч.3 на 330 ч.2 (то есть с особо тяжкого преступления на преступление средней тяжести), оставили все 167 (поджоги). Итого 7 лет общего режима, из которых он отбыл 4 года 6 месяцев, — рассказал КП-Новосибирск Николай Муштин, адвокат Пириева.

Муштин также отметил, что считает приговор слишком суровым для такой квалификации и собирается его обжаловать.

Напомним, Анвар Пириев был задержан осенью 2018 года. Тогда его обвинили в уничтожении имущества, вымогательстве и создании преступной группы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.