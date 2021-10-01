Новосибирский суд признал виновным совладельца Traveler’s coffee в организации преступной группы

Защита будет обжаловать приговор
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске Советский районный суд отправил в колонию общего режима одного из основателей сети кофеен Traveler’s coffee Анвара Пириева. Его признали виновным организации преступной группы.
— Пириеву переквалифицировали 163 ч.3 на 330 ч.2 (то есть с особо тяжкого преступления на преступление средней тяжести), оставили все 167 (поджоги). Итого 7 лет общего режима, из которых он отбыл 4 года 6 месяцев, — рассказал КП-Новосибирск Николай Муштин, адвокат Пириева.
Муштин также отметил, что считает приговор слишком суровым для такой квалификации и собирается его обжаловать.
Напомним, Анвар Пириев был задержан осенью 2018 года. Тогда его обвинили в уничтожении имущества, вымогательстве и создании преступной группы.
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