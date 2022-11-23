Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Новосибирске

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего во время взрыва газа в многоквартирном доме на улице Титова в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего во время взрыва газа в многоквартирном доме на улице Титова в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось днем 23 ноября. Сначала люди заметили пожар в одной из квартир дома, позже выяснилось, что причиной пожара послужил взрыв газа при заправке холодильника.
Мастер, заправлявший холодильник фреоном, погиб на месте, еще один пострадавший попал в больницу.
— Пациент госпитализирован в областную больницу в тяжелом состоянии. Им занимается многопрофильная бригада врачей, — пояснили КП-Новосибирск в облбольнице.
После ЧП проверку начали следователи и прокуратура.
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