Во врем явзрыва погиб человек. Фото: Мария НОВИКОВА

Взрыв в высотке на улице Титова в Новосибирске 23 ноября 2022 года прогремел утром:

– Горит квартира на 7 этаже 10-ти этажного дома № 242. Пожарные прибыли в 11:23. –Эвакуированы 20 человек, из них 5 детей, – сообщали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Позже стали известны страшный подробности случившегося: о них КП-Новосибирск рассказали очевидцы произошедшего.

- Сам взрыв нам, жильцам, невозможно было увидеть, потому что были внутри квартир. Но ощутили его все, выбежали на улицу, - описывает случившееся очевидец произошедшего. - Уже на улице увидели, что горит квартира.

Назвали очевидцы и возможную причину произошедшего:

- В 3-комнатной квартире на 7 этаже жил молодой парень, он был на работе был. Вызвал мастера по ремонту холодильника. Позвал родителей проконтролировать процесс. Во время заправки бытового прибора фреоном произошел взрыв. Мастер погиб, говорят, его буквально разорвало на две части.

По словам очевидцев, пострадал и отец хозяина квартиры: мужчина получил переломы, ожоги - сейчас он находится в больнице №34.

Стал ли действительно фреон причиной взрыва, предстоит выяснить следователям.

- Проводится доследственная проверка. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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