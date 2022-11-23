Следователи проводят проверку после взрыва в новосибирской высотке на Титова. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Новосибирские следователи начали проверку после взрыва в новосибирской высотке на Титова. ЧП унесло жизнь мужчины – мастера по ремонту холодильников. Еще один человек попал в больницу. На месте происшествия работают сотрудники СК и МЧС.

– Произошел хлопок газового баллона, который использовали при ремонте холодильника. В результате пострадали двое мужчин: один из них погиб, второй с травмами доставлен в городскую больницу города Новосибирска, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что жильцы других квартир не пострадали. После доследственной проверки в Следкоме примут решение в соответствии с законом. В рамках проверки проведут экспертизы.

КП-Новосибирск писала, что в квартире, где прогремел взрыв, проживал парень. В день ЧП он вызвал мастера по ремонту холодильника, сам ушел на работу. За сотрудником попросил приглядеть своих родителей. Во время ремонта произошел взрыв газового баллона. По словам очевидцев, мастера буквально разорвало на части.

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