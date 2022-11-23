В Новосибирске показали дороги возле ЛДС, построенные «МЕТРО МиР» с нарушениями

В Новосибирске могут не принять построенную с некачественным песком дорогу возле ЛДС. Фото: МЕТРО МиР.

В Новосибирске могут переделать развязку возле нового ЛДС из-за ареста директора компании «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Компания занималась реконструкцией дорог по дамбе Октябрьского моста и участка от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» – строила транспортную развязку у нового ЛДС.

Как сообщал источник КП-Новосибирск, экспертиза установила серьезные нарушения в ходе исследования качества покрытия возле арены. На дорогах присутствуют зоны разуплотненных грунтов. Использование речного песка также может повлиять на несущую способность подпорных стен.

Компания использовала в работах речной песок. Фото: МЕТРО МиР.

Несмотря на то, что пока дорога выглядит ровной, такие работы принимать нельзя, считают эксперты.

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