Мама 6-летнего мальчика, сбитого депутатом в Татарске, опровергла получение компенсации в 500 тысяч рублей

Мама сбитого в Татарске 6-летнего ребенка получит компенсацию от экс-депутата. Фото: ideputat.er.ru / Минздрав НСО.
Скандал со сбитым в Татарске 6-летним мальчиком начал обрастать слухами. В СМИ появилась информация о том, что обвиняемый экс-депутат Сергей Мамонтов уже выплатил семье компенсацию в размере 500 тысяч рублей. На самом деле об окончательной сумме выплат стороны договорились только недавно. Об этом КП-Новосибирск сообщила мама пострадавшего ребенка Светлана.
– Разговор о 500 тысячах был где-то полторы недели назад. Потом мы договорились о другой сумме, которую я озвучивать уже не буду. Вы меня поймите: мне нужно ребенком заниматься, у меня телефон не утихает уже четвертую неделю, – высказалась Светлана, уточнив, что итоговая компенсация все же будет больше полумиллиона.
В сумму войдут возмещение морального вреда, оплата лечения и реабилитации мальчика в санатории. По рекомендации врача ребенку нужно пройти восстановление не позже, чем через полтора месяца после аварии.
Напомним, ДТП произошло 30 октября. Ранее юрист рассказал КП-Новосибирск, поможет ли выплата компенсации смягчить наказание бывшему депутату.
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