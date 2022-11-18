Мэр Новосибирска высказался о разрушении мемориала в военном городке. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал разрушение памятника героям войны на территории военного городка. Напомним, городок находится в ведении Минобороны РФ. Некоторые участки передали компании ДОМ.РФ, они выставлены на продажу.

По поводу разрушения памятника мэр заметил, что, к сожалению, в данном случае муниципалитет не может предпринять никаких действий.

– До тех пор, пока не принято решение, чтобы территорию передали или в область, или в муниципалитет, любое вмешательство будет серьезным нарушением законодательства РФ. Работают общественники, много заинтересованных лиц. Вообще там не только этот мемориал, практически любая казарма – это памятник, хотелось бы все это сохранить, – заявил градоначальник на часе прессы 18 ноября.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что вопрос о разрушении мемориала взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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