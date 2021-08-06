Новосибирский Военный городок №17 незаконно передали Дом.РФ

Судьба военного городка еще неясна. Фото: «ЧС-ИНФО»

В Новосибирске незаконно передали финансовому институту развития жилищной сферы России «Дом.РФ» военный городок № 17. Об этом стало известно после проведенной проверки военной прокуратуры Новосибирского гарнизона. По мнению ведомства, часть объекта передали незаконно, сообщает «ЧС- ИНФО». О продаже семи объектов начали говорить еще в 2020 году. На торги также были выставлены участки, которые находятся рядом с храмом святого Николая Чудотворца, которую общественность и РПЦ хотят восстановить.

— Продажа даже одного участка станет судьбоносным для Военного городка и не даст сохранить уникальность наследия, — передает слова общественников портал.

После обращения совета защиты общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей в прокуратуру стала проводится проверка по тому, насколько законными являются действия АО «ДОМ.РФ». Проверка показала, что организация по продаже земель передала права на все объекты в Москву. При этом были нарушены несколько статей Земельного кодекса РФ.

Кроме того, находящийся до 2011 года на территории городка военный мемориал частично демонтировали. Однако при проверке прокуратуры выяснилось, что мемориал не был расхищен, как общественники заявляли ранее. Экспонаты поместили на склад артиллерийского вооружения одной из воинских частей. Но для каких целей это было сделано, ведомство не сообщило.

Общественники продолжают следить за тем, понесет ли кто-то наказание за незаконные действия. А самое главное, будут ли сняты с продажи на «Дом.РФ» участки Военного городка №17. Ведь от этого напрямую зависит, получит Новосибирск свой парк «Патриот» или нет.

Напомним, Военный городок №17 одна из самых старых сохранившихся застроек Новосибирска. На этом участке находится много объектов культурного наследия. Сам комплекс исторической застройки представляет большую патриотическую ценность.

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