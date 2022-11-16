Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрешения памятника героям войны в Новосибирске

Монумент не признали объектом культурного наследия и его реставрацией никто не занимается. Фото: Виктория МИНАЕВА

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разрушения памятника героям войны в Новосибирске. Речь идет о мемориале, посвященном воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии, который находится на территории расформированного Военного городка.

— Глава ведомства поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и представить оперативный доклад и план работы. Также поручено наладить взаимодействие с Главным военным следственным управлением СК России по вопросу сохранения памятника, — сообщили в региональном СК.

Мемориал посвящён воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии. Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО

С просьбой позаботиться о мемориале к Бастрыкину обратилась одна из жительниц Новосибирска. По словам женщины, ее обращения о признании монумента объектом культурного наследия в профильные инстанции не дали результата. Памятник не передали на баланс ни одной из организаций, никто не замается его реконструкций, а памятник продолжает разрушаться.

Памятник постепенно разрушается. Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО

Напомним, что в 2021 году к объектам культурного наследия причислили три здания на территории Военного городка: два корпуса Столовой и Склада-ледника 1913 года постройки.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушения мемориала. Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО

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