Три здания из Военного городка Новосибирска признали памятниками культурного наследия

Здания Столовой и Склада-ледника признаны объектами культурного наследия. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирской области стало больше объектов культурного наследия. К их числу прибавились три здания из Военного городка №17 Октябрьского района Новосибирска: Столовая и Склад-ледник.

— Включены в Реестр как объекты культурного наследия регионального значения два корпуса Столовой и Склада-ледника 1913 года постройки, расположенных между памятниками архитектуры «Казарма батальонная» (объект № 26) и «Казарма батальонная» (объект № 17). В отношении здания Госпиталя, построенного в 1910-1913 годах, представлен положительный акт государственной историко-культурной экспертизы, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Работы по установлению историко-культурной ценности объектов, проводил авторский коллектив Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.

Напомним, ранее власти Новосибирска сообщали, что намерены развивать Военный городок. На его реновацию готовы выделить 120 миллиардов рублей.

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