Три здания из Военного городка Новосибирска признали памятниками культурного наследия

Здания Столовой и Склада-ледника признаны объектами культурного наследия.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирской области стало больше объектов культурного наследия. К их числу прибавились три здания из Военного городка №17 Октябрьского района Новосибирска: Столовая и Склад-ледник.
— Включены в Реестр как объекты культурного наследия регионального значения два корпуса Столовой и Склада-ледника 1913 года постройки, расположенных между памятниками архитектуры «Казарма батальонная» (объект № 26) и «Казарма батальонная» (объект № 17). В отношении здания Госпиталя, построенного в 1910-1913 годах, представлен положительный акт государственной историко-культурной экспертизы, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Работы по установлению историко-культурной ценности объектов, проводил авторский коллектив Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.
Напомним, ранее власти Новосибирска сообщали, что намерены развивать Военный городок. На его реновацию готовы выделить 120 миллиардов рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На развитие Военного городка в Новосибирске потребуется 120 миллиардов рублей
Реконструкцию квартала планируют провести с помощью инвестиций (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер