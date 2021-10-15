На развитие Военного городка в Новосибирске потребуется 120 миллиардов рублей

Военный городок может измениться до неузнаваемости в ближайшее годы.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Мэрия Новосибирска намерена сохранить Военный городок № 17 в Октябрьском районе. На выездном совещании специалисты мэрии представили концепцию развития городка. Реновация коснется территории в 135 гектаров. На ней планируют создать историко-парковый комплекс с элементами жилой застройки и социальной инфраструктуры.
— В ближайшие два года специалисты мэрии и правительства будут готовиться к реализации проекта. За это время будет разработан мастер-план, выбран единый оператор и подготовлена вся нужная документация. Есть надежда, что мы получим софинансирование от банка ВЭБ.РФ на возмездной основе. Основная часть возврата денежных средств должна быть за счет строительства жилья, — отметил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска — главный архитектор города Александр Ложкин.
По словам Ложкина, примерная сумма на реализацию проекта — около 120 миллиардов рублей.
Проект реновации уже презентован мэру Новосибирска и получил одобрение в областном правительстве. Сейчас концепция направлена на рассмотрение в Минобороны страны.
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