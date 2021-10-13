Что появится на месте военного городка в Новосибирске?

Время, климат, а возможно и вандалы не щадят исторических ценностей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Военный городок в Новосибирске - территория не очень популярная. Его обычно не упоминают в числе достопримечательностей, он не попадает на снимки фотолюбителей. И это упущение. Комплекс старых зданий в Октябрьском районе - это своего рода дверь в прошлое. Кирпичные стены окружены ореолом старины, а сама их история достойна несомненного внимания.

Улица в военном городке. Фото: Виктория МИНАЕВА

Военные казармы, что стоят в городке, начали строить еще в 1910 году. Для довольно молодого Новосибирска они точно являются архитектурной ценностью. Впрочем, жители и других городов могут с интересом взглянуть на старинные здания. Именно таких в России осталось совсем немного.

Судя по всему, в ближайшие годы военный городок обретет новую жизнь. Новосибирские власти предлагают разные варианты его развития. Хотя есть в них и общие идеи.

После реконструкции Дом офицеров обрел новую жизнь. Фото: Виктория МИНАЕВА

ПАРК ПОБЕДЫ...

Минувшим летом об исторической ценности военного городка напомнил первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

- Хотел бы обратиться прежде всего к муниципальным властям. Давайте на территории 17-го военного городка сделаем парк Победы! Давайте посадим деревья, разместим образцы военной техники. Давайте сохраним оставшийся казарменный фонд. Вся эта территория - место, как говорят, намоленное, - предложил Андрей Панферов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». - Восстановить бы этот 17-й городок, чтобы он стал местом притяжения всех наших жителей, независимо от возраста. Чтобы там не было жилых построек, а был замечательный мемориальный комплекс, куда можно прийти с семьей, ознакомиться с музейными экспонатами. Может быть, чтобы там проходили выставки, концерты на открытом воздухе. Особенно в преддверии и во время празднования 9 Мая и других исторических дат.

Для новосибирских офицеров это место – священное. Фото: Виктория МИНАЕВА

Этим же летом военные фактически согласились, чтобы дальнейшую судьбу военного городка решали новосибирские власти. Министерство обороны, за которым исторически была закреплена территория, объявило, что готово передать ее в собственность региона. В решении ведомства, правда, есть уточнение, что передача полномочий должна учитывать интересы «воинских частей, дислоцированных на территории области, а также военнослужащих и членов их семей». Пожалуй, преобразование городка в патриотический парк вполне можно рассматривать как действия в интересах военных.

Старинные казармы стоят заброшенные, с выбитыми окнами. Фото: Виктория МИНАЕВА

...ИЛИ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Идея о сохранении в военном городке духа истории понравилась многим новосибирцам. За нее высказались и большинство радиослушателей «Комсомольской правды». Впрочем, среди старых казарм может появиться и очень современная территория. Об этом на очередной пресс-конференции сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

- Мы очень надеемся, что если передача исторических зданий военного городка все-таки состоится, то одно из этих зданий мы отдадим под центр современного искусства, - сказала чиновница, отвечающая в городе за культуру, спорт и молодежную политику.

С историческими пейзажами контрастируют современные гаражи. Фото: Виктория МИНАЕВА

Редакция КП-Новосибирск обратилась за комментариями о судьбе военного городка к главному архитектору города Александру Ложкину. Он сказал, что вопрос появления центра современного искусства сейчас ставить рано, а вот в целом мнение о территории высказал.

- Эта территория обладает огромным потенциалом, чтобы стать еще одним центром Новосибирска. По своей значимости он будет близок к площади Маркса или району метро «Заельцовская» и «Гагаринская». Благодаря тому, что в военном городе сохранилось много исторических зданий, это место может взять на себя роль исторического центра города. На этой территории можно и нужно размещать объекты музейного показа, в том числе и военно-патриотического наполнения. Но, по моему мнению, превращать ее целиком в исторический кластер будет не совсем рационально, - прокомментировал КП-Новосибирск архитектор.

На территории Военного городка действует госпиталь. Фото: Виктория МИНАЕВА

НУЖЕН ЛИ ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН?

Александр Ложкин предлагает разместить в военном городке музеи спорта и связи, возможно - военно-инженерный и музей военной истории. Однако наш собеседник уверен, что места, которое достается региону от Министерства обороны, хватит и для других сегментов.

- Здесь может быть развито медицинское направление - на этой территории сохраняется военный госпиталь. А в перспективе может появиться центр медицины высоких технологий. Должны появиться инновационный и паллиативный кластеры. Здесь могут быть офисы малых инновационных предприятий, конгресс-центр. То есть в целом на этой территории должна быть многофункциональная среда, - пояснил КП-Новосибирск Александр Ложкин. - Жилье на этой территории, безусловно, должно быть, но только чтобы это не превратилось в спальный микрорайон. Без жителей любая территория становится мертвой. Застройку, которая там возникнет, нужно очень жестко регулировать.

Многое напоминает о боевых командировках наших современников. Фото: Виктория МИНАЕВА

А вот Андрей Панферов, который предложил сделать на территории военного городка парк Победы, не разделяет идеи о центре современного искусства и жилой застройке.

- Тогда на территории военного городка, где служило много людей, в том числе принимавших участие в операции на Кавказе, не останется ничего. Потому что снесут все казармы, вместо них появится центр современного искусства и новый микрорайон с дорогущими квадратными метрами. Хочется, чтобы на территории городка был создан парк патриотической направленности с картинными галереями, концертный зал, музей Покрышкина. Я предполагаю, что там должен быть музей эвакуации, аллеи Героев войн, Героев Советского Союза, Героев Труда. Вот тогда мы получим замечательное место, которое станет притягательным для всех жителей Новосибирска и Новосибирской области, - уверен зампредседателя Заксобрания, который сам является отставным военным офицером.

К вопросу о возможной судьбе военного городка подключилась и общественность. За сохранение его облика активно выступает член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий.

- Наш военный городок уникален. Могу привести пример Уссурийска. Там смогли восстановить только две подобные казармы и очень этим гордятся. У них - две, а у нас - 36! И больше такого архитектурного ансамбля в стране нет, - говорит Квасницкий.

КСТАТИ

В новосибирском военном городке проходили съемки художественного фильма

Одно из самых примечательных зданий этого места - Окружной дом офицеров. Это здание построили, предположительно, в 1930-х годах. А в 2014 году здесь проходили съемки художественного фильма «Правнуки». Это картина об участии сибиряков в Великой Отечественной войне. В 2017 году в здании был открыт мультимедийный исторический парк «Россия - моя история».

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