Новосибирцы связали 76 шапочек и носочков для младенцев к Международному дню недоношенных детей

Среди новорожденных оказались близнецы Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы связали 76 шапочек, носочков и игрушек для новорожденных ко Дню недоношенных детей. Волонтеры клуба «28 петель» поздравили десятки мам в Областном перинатальном центре.

Волонтеры связали 76 крошечных шапочек, пледов и пар носочков Фото: Никита МАНЬКО

Благотворительный клуб «28 петель» появился в Новосибирске благодаря Наталье Волосатовой. Она сама родила дочку раньше положенного срока. Теперь в клубе вяжут около 100 волонтеров. За пять лет сибирские рукодельницы изготовили больше 15 тысяч крошечных вещей. Ежегодно они отправляют в роддома Новосибирской области по 160 и более комплектов. Это – носочки, шапочка, игрушка и плед.

- Мы провели уже третий мастер-класс и во второй раз привозим вязаные вещи из Верх-Тулы в Областную больницу. Вяжут все – школьники, домохозяйки, работающие женщины: все, у кого есть время и желание, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Ирина Евженко.

Мама из Искитима родила дочку в 28 недель и 6 дней Фото: Никита МАНЬКО

Некоторые мамы расплакались при виде трогательных миниатюрных шапочек, носочков, игрушек. У каждой из них своя история:

- У нас был рост 35 см. Сейчас подбираемся к весу в 1 килограмм 750 грамм. Дочка родилась в 28 недель и 6 дней, первый раз было страшно идти в реанимацию, посмотреть на нее такую. Полторы ладошки ростом всего. Страшно было потрогать в первый раз – кожа, как у бабочки, маленькие косточки. А после общения в реанимации я поняла, что дочка не самая маленькая. Так, в реанимации лежит девочка весом в 970 граммов. Здесь чудеса техники, чудесные специалисты, есть все для таких деток, – рассказала КП-Новосибирск 33-летняя мама из Искитима Анастасия Ростовцева.

Теперь все младенцы, рожденные раньше срока будут наблюдаться в перинатальном центре Фото: Никита МАНЬКО

Врачи Новосибирской областной больницы подчеркнули – теперь всех новорожденных, родившихся раньше срока, будут выхаживать в Областном перинатальном центре. Сейчас в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей 48 коек – в два раза больше, чем в 2021 году.

- Более 10 лет во всем мире отмечается День недоношенных детей, и мы проводим встречи с мамами. Судьба так распорядилась, что около 5-6% всех родов завершаются чуть раньше, чем это планируют мамы и врачи. На свет появляется новая категория ребятишек – так называемые недоношенные дети. Смысл сегодняшней встречи – поддержать мам, пожелать здоровья детям, – сообщил главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.

Перинатальный центр укомплектован всей необходимой техникой Фото: Никита МАНЬКО

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