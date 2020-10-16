Крошка на ладошке: сибирячки вяжут для недоношенных малышей невероятные вещи — они размером с мизинец

Крошечные тройняшки родились у Алины раньше срока. Фото: Алина КАЗАНЦЕВА

Малыши, появившиеся на свет недоношенными, нуждаются в особой заботе и тепле. Новосибирские мастерицы знают, как согреть новорожденных торопыжек: рукодельницы вяжут для таких детей крошечные вещи из мягкой пряжи. Об этом — в материале «КП» — Новосибирск».

«У НАС ДАЖЕ МУЖЧИНЫ ВЯЖУТ»

Благотворительный клуб «28 петель» появился в Новосибирске благодаря Наталье Волосатовой, которая сама родила дочку раньше положенного срока.

— Я прекрасно понимаю, что чувствуют мамы в такой ситуации, — рассказала «КП» — Новосибирск» Наталья, волонтер организации. — Увидела филиал этого клуба в Москве (первый клуб был создан в Казахстане. — Прим. ред.) и захотела присоединиться. Думала, буду вязать вещи и отправлять им. Через несколько дней мне сообщили, что к ним хочет присоединиться еще одна женщина из Новосибирска, поэтому мы можем открыть клуб у нас в городе.

В сообществе более 100 рукодельниц. Фото: личный архив

Название у клуба тоже появилось не случайно. Объяснение простое: когда начинают вязать носочки, то набирают на спицу 28 петелек. Именно такой принцип вязки используют мастерицы.

— У нас в команде около 100 человек, которые вяжут. Даже один мужчина есть, он рукодельничает в тандеме с женой. Мы сотрудничаем с шестью роддомами по Новосибирску. Приезжаем примерно раз в месяц, — говорит сибирячка.

Участники клуба часто собираются вместе. Фото: Алина КАЗАНЦЕВА

«НАМ СКИДЫВАЮТ ФОТООТЧЕТЫ»

Одежду для малышей вяжут из шерсти. Она не раздражает кожу, согревает, а ее колкость помогает разрабатывать у новорожденных нужные рефлексы. Пряжу рукодельницы не покупают — в основном дарят неравнодушные люди. Чтобы связать один комплект вещей, требуется 2 — 2,5 мотка ниток.

— Перед отправкой мы формируем комплекты. Их примерно 160 — 170 штук. В них входят носочки, шапочка, игрушка и плед. Один или два раза в месяц ездим в роддома, с которыми сотрудничаем, и отвозим пакеты с вещами, — объясняет Наталья. — Очень часто нам скидывают фотоотчеты — детки в связанных нами вещах. Это так приятно!

На сегодняшний день сибирские рукодельницы уже связали больше 15 тысяч крошечных вещей. И останавливаться они не собираются. Женщины каждый день берут в руки спицы, чтобы маленькие пинетки и шапочки согрели еще как можно больше новорожденных.

У осьминога щупальца в виде пуповины. Фото: личный архив

«Я ЭТИ ВЕЩИ БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ, КОГДА ОНИ ВЫРАСТУТ»

Родители благодарны сибирским мастерицам. Одна из таких мамочек — Алина Казанцева. Она родила тройняшек — Валерия, Савелия и Алису. Только на свет дети появились раньше положенного срока.

— Сыновья и дочка родились на 31-й неделе. У Савелия пуповина обвилась вокруг шеи, и пришлось делать экстренное кесарево сечение. Они были совсем крохами, весили немного: Валерий — 1 килограмм 390 граммов, Сава — 960 граммов, а Алиса — 1 килограмм 260 граммов, — поделилась с «КП» — Новосибирск» Алина, мама тройняшек.

Носочки согревали ножки малышей в роддоме. Фото: Фото: Алина КАЗАНЦЕВА

Малышам требовались теплые вещи, а в Новосибирске на таких малюток найти нужный размер нереально. Алине пришел на помощь клуб «28 петель», который вяжет шерстяную одежду для недоношенных деток, или, как их принято называть, торопыжек.

— Нам подарили вещи еще в роддоме. Когда мои детки находились в реанимации, на них уже надели крохотные носочки, шапочки и укрыли теплым шерстяным пледом. Таким малышам очень важно сохранять температуру тела. Тогда они быстро крепнут, — добавляет сибирячка.

Теперь пинетки не налезут даже на мизинчик. Фото: личный архив

В подарок тройняшкам достались и игрушки-осьминожки. Щупальца напоминают пуповину. Рукодельницы считают, когда ребенок в реанимации держит в руках такую игрушку, то думает, что еще находится у мамы в животике.

— Даже на выписке из роддома детки были в этих шапочках. Сейчас они, конечно, малы, но вещи я храню как память. Потом буду показывать ребятишкам, чтобы они видели, какими крошечными появились на свет, — улыбается Алина. И это лучшая похвала для мастериц.

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