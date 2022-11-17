9 лет не могла забеременеть: невероятная история женщины, которая родила тройню

Трое мальчиков родились после ЭКО
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирском областном перинатальном центре 33-летняя женщина родила тройню. Все три ребенка – мальчики. Малыши – очень долгожданные для молодой мамы. Целых 9 лет у нее не получалось забеременеть. Появились крохи на свет в областном перинатальном центре. Мальчики стали первой тройней, рожденной в 2022 году в этой больнице.
Мама родила малышей на 34 неделе беременности
Фото: Никита МАНЬКО
– За 2022 год тройня у нас первая. Появилась она с помощью метода вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО. 33-летняя женщина в силу соматических проблем не могла забеременеть в течении 9 лет, но маме повезло – и все три эмбриона прижились. Беременность проходила без проблем. женщина родила на 34 неделе. Все трое мальчиков с хорошим весом: до 2 килограммов. Два мальчика – близнецы, а у третьего был отдельный плодный пузырь и отдельная плацента, – рассказала КП-Новосибирск заведующий отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Новосибирской областной больницы Наталья Тишакина. – Ребятишки чувствуют себя неплохо, еще две недели их будут выхаживать в перинатальном центре. Затем мальчики будут наблюдаться у педиатров, адаптироваться к маме и перейдут на грудное вскармливание.
Мальчики родились весом более 2 килограммов
Фото: Никита МАНЬКО
Врач добавила, что в 2022 году в перинатальном центре Новосибирской областной больницы родились шесть пар двойнят. В прошлом году родились четыре двойни. Все беременные с двумя и более детьми будут рожать в Новосибирской областной больнице либо в городском перинатальном центре.
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