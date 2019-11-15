«Я - квадромама»: сибирячка раскрутила страничку в «Инстаграме» с помощью няшек-четверняшек

- Уже 19 месяцев! Вполне себе самостоятельные ребята: уверенно топают по дорожке, мастерски орудуют ложкой, громко горланят песни и много говорят, но, наверное, на французском, - пишет в «Инстаграме» Марина Стеклова. - «Только родители-шизофреники отмечают месяцы после года», - думала я, когда у меня не было детей. А теперь я сама - мама-шизофреник, чему несказанно рада.

99 тысяч человек следят за жизнью этой семьи в интернете. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama

Эта семья - одна из самых знаменитых в Новосибирске. Мама управляется с четырьмя малышами одновременно. Все - одного возраста. Четверня. Увидев этот детский отряд на улице, прохожие, бывает, удивляются. А уж как супруги удивлялись, когда Марина была беременна! Сперва на УЗИ показались двое, потом - еще один, потом - еще…

Доктор сначала говорил, что будет двое… Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama

Сейчас Ваня, Алена, Полина и Катя уже носятся по квартире и учатся говорить. А мама выкраивает свободные минуты, чтобы сделать очередную запись в «инсте». Теперь это не только развлечение, но и профессия.

«Сначала на УЗИ увидели двух» - мама четверняшек рассказала, как муж встретил новость о демографическом взрыве в семье 00:00 00:00

- У меня был обычный аккаунт. Может быть, 500 подписчиков - мои знакомые. Когда ребятишкам было три месяца, я начала изредка выкладывать их фотографии. Они вызвали интерес. Количество читателей стало расти, и я поняла, что мои фотографии не вписываются в такой аккаунт. Начала экстренно изучать информацию об «Инстаграме», прошла дистанционные курсы, - поделилась Марина с КП-Новосибирск.

Мама легко отличает всех своих ребятишек. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama

Многодетный инстаблогер не устает придумывать темы для своих постов и обрабатывать снимки. Иногда выручают профессиональные фотографы.

«Свекровь поддерживает, мама поверила» - Марина Стеклова рассказала, как стала инстаблогером. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Близкие - не только дети, но и бабушки - привыкли к публичности.

- Что касается свекрови, она меня часто поддерживает в любых начинаниях. Она тоже подписана на мой аккаунт. Мама немного не верила, что у меня получится, но потом, когда увидела результат, поверила. Они сами с удовольствием читают мои тексты. Муж только рад. Сказал, что, как только я стану блогером-миллионником, можно будет увольняться. Это шутка. конечно, но в каждой шутке есть доля правды, - смеется Марина.

Управляться с малышами помогают бабушки, дедушки и няня. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama

У мамы-блогера заказывают рекламу, приглашают в туры. Отправляться в них пока, правда, не получается - слишком уж юны герои постов.

Ну и, конечно, такой успех не дается трудолюбивой маме запросто. Время для блога еще надо выкроить. Попробуй-ка успей четверых накормить, погулять, сменить пеленки, потом снова накормить и сменить, навести порядок и повторить это еще много раз. Хорошо, что помогают бабушки и дедушки. Но и им приходится непросто.

«Я готова жертвовать отдыхом на море» - мама четверняшек рассказала о жизни малышей 00:00 00:00

- Мы уже взрослые. Ходим сами, везде лезем. Пластилин лепили. Ну как лепили - половину съели. Начали разговаривать. У сына любимое слово: «мяч». Раньше произнес, чем «мама» и «папа». Даже во сне говорит: «Мяч», - рассказывает квадромама.

Любимое слово сына: «мяч». Повторяет его даже ночью. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama

Таким прозвищем сибирячка называет себя сама. Им представляется и в блоге.

- План по количеству детей выполнен! Это мое официальное заявление на вопрос о пятом ребенке. Хотя муж не разделяет эту позицию, он считает, что Ване нужен братик через годика три, - написала Марина очередной пост. Отваге многодетного отца можно только позавидовать.

Папа уже думает еще об одном сыне! Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В чем секрет успеха «квадроблога»?

- Если раньше можно было удивить контентом, темой или текстами и на этом быстро получить аудиторию, то сегодня мы видим тренд на то, что люди вычищают свое визуальное и инфополе. Поэтому без бюджета на продвижение быстро набрать аудиторию сложно, - считает руководитель направления Digital в «АГТ-Сибирь» Андрей Шавнев. - В данном случае сработала тематика. Аккаунтов с многодетными семьями в России еще не так много, поэтому страница с приятным глазу визуалом нашла свою аудиторию.

Семья у сибиряков - большая и дружная! Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка, у которой родились четверняшки, загадывала близнецов

Когда Марина рассказала мужу о результатах УЗИ, тот сначала не поверил. Семья рада, что у нас разнополые ребятишки: три дочки и сыночек (подробнее).

Новосибирские четверНЯШКИ: близнецам, родившимся в пятницу 13-го, устроили бесплатную фотосессию

Трогательные снимки уже покорили Инстаграм, а в это время молодым родителям пообещали ключи от квартиры (подробнее).