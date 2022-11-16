Новосибирский детский омбудсмен взяла на контроль расследование дела утонувшей в бассейне школьницы

ЧП случилось в школьном бассейне. Фото: СУ СКР по НСО

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль дело утонувшей в школьном бассейне второклассницы. Напомним, ЧП случилось в школе № 197 во вторник, 15 ноября. На уроке физкультуры в бассейне школьница потеряла сознание. Первую помощь ей оказывали учитель и школьный медработник. Потом ребенка забрали в больницу, где врачи долго боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

— Направила запросы в министерство здравоохранения региона и в Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области, чтобы получить исчерпывающие сведения обо всех обстоятельствах произошедшего, проведении проверки по факту гибели ребёнка и ее результатах. Выяснила, что все педагоги школы имеют удостоверения о прохождении курсов оказания первой медицинской помощи, — написала на своей странице Вконтакте Надежда Болтенко.

Сейчас в произошедшем разбираются также правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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