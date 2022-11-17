Трое мобилизованных из Новосибирска женились за тысячу километров на невестах в камуфляже

Невесты надели камуфляж ради женихов. Фото: Родственники молодоженов, сообщество "Новый Нижнеудинск" "ВКонтакте"
Трое женихов из Нижнеудинска проехали больше 1,3 тысяч километров ради свадьбы во время частичной мобилизации. Новосибирское командование дало им увольнительную на несколько дней.
- Трое мобилизованных мужчин из Нижнеудинского района вернулись домой ради невест, вчера мы провели три церемонии в один день. Решили, что пора узаконить отношения – встречаются давно, у одной из пар уже есть дети. Невесты вместо свадебных платьев тоже надели камуфляж, у всех были букеты. Свидетелями церемонии были родственники и друзья, – сообщила КП-Новосибирск начальник отдела ЗАГС по Нижнеудинску Оксана Гнатюк.
Специалист ЗАГС отметила, что молодожены обратились в ЗАГС со справками от командования, и их поженили в тот же день. Теперь новоиспеченные мужья поедут обратно в Новосибирск.
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