Трое мобилизованных из Новосибирска женились за тысячу километров на невестах в камуфляже

Невесты надели камуфляж ради женихов. Фото: Родственники молодоженов, сообщество "Новый Нижнеудинск" "ВКонтакте"

Трое женихов из Нижнеудинска проехали больше 1,3 тысяч километров ради свадьбы во время частичной мобилизации. Новосибирское командование дало им увольнительную на несколько дней.

- Трое мобилизованных мужчин из Нижнеудинского района вернулись домой ради невест, вчера мы провели три церемонии в один день. Решили, что пора узаконить отношения – встречаются давно, у одной из пар уже есть дети. Невесты вместо свадебных платьев тоже надели камуфляж, у всех были букеты. Свидетелями церемонии были родственники и друзья, – сообщила КП-Новосибирск начальник отдела ЗАГС по Нижнеудинску Оксана Гнатюк.

Специалист ЗАГС отметила, что молодожены обратились в ЗАГС со справками от командования, и их поженили в тот же день. Теперь новоиспеченные мужья поедут обратно в Новосибирск.

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