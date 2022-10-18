Мэр отвез влюбленную девушку в загс, чтобы она вышла замуж за мобилизованного спецназовца

Девушка приехала к мобилизованному жениху в Новосибирск, где пара расписалась. Фото: Предоставлено Ариной

Житель Иркутской области Денис мечтал поехать добровольцем в Донбасс, но мама с невестой его отговаривали. А в сентябре парню пришла повестка, и спецназовец попал в учебный центр в Новосибирске. Невеста приехала за женихом следом. И стала его женой. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

Арина с детства знала Дениса через родственников, а в 9 лет влюбилась в парня. Фото: Предоставлено Ариной

ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Сейчас Арине 20 лет, а Денису - 26, их детство прошло в городе Свирске Иркутской области.

- Мы практически росли вместе: сестра Дениса была замужем за моим родным дядей, поэтому мы с детства виделись на праздниках. Денис был старше меня на 6 лет, и когда мне исполнилось 9, я в него влюбилась. Мечтала, чтобы он был моим мужем, а он... А он мечтал служить в спецназе, не обращал внимания на то, что по нему вздыхает школьница. Потом Денис ушел в армию, а я тогда была всего-то в 7-м классе, - рассказала КП-Новосибирск Арина.

Парень отслужил срочную службу, прослужил еще пару лет по контракту, потом вернулся в родной город. Вскоре перебрался в Иркутск и занялся автобизнесом. С Ариной они почти перестали общаться. Девушка тем временем окончила школу, поступила в медицинский колледж, у нее началась студенческая жизнь. И вдруг в 2021 году Арина вновь встретила свою школьную любовь. Увидела его и поняла: любит до сих пор!

- Денис приехал к нашей общей знакомой на день рождения, там мы и столкнулись. Мы вновь стали общаться, списывались и созванивались все чаще, вместе гуляли, теперь разница в возрасте не была уже фатальной. Он оказался очень романтичным, дарил букеты, устраивал свидания. Через год мы решили съехаться, я переехала к нему в Иркутск, - продолжает Арина.

Пара жила обычной жизнью влюбленных, мечтая накопить на машину, пожениться. В феврале, когда началась спецоперация на Украине, Денис заговорил, что хочет снова вернуться на контрактную службу.

- Хотел ехать добровольцем, мы с его мамой отговаривали. Вроде получилось, он даже сделал мне предложение, стали планировать свадьбу, но тут объявили частичную мобилизацию. Денису, который подходил по всем параметрам, пришла повестка, он обрадовался. А я, конечно, разволновалась. Мы быстро собрали вещи, и он уехал на сборы, - поделилась с КП-Новосибирск Арина. - Момент прощания был очень сложный, я сильно переживала, а он подбадривал.

Денис уже сделал предложение, но жениться пришлось уже на сборах. Фото: Предоставлено Ариной

МЭР НА СВАДЬБЕ

Администрация города Свирска и депутаты местного горсовета собирали гуманитарную помощь для мобилизованных земляков. Они же заявили, что собираются ехать в Новосибирск проведать парней, которые проходят там подготовку. Об этом узнал мобилизованный Денис и предложил Арине приехать. Сослуживец Дениса упросил мэра, чтобы тот принял девушку и выслушал ее трогательную историю. Так мэрия помогла влюбленной невесте купить билет на поезд в Новосибирск.

- Денис был в курсе, что я приеду. При встрече я не смогла сдержать слез. Мы приехали на территорию НВВКУ, он вышел навстречу, и я бросилась к нему в объятия. Командование дало ему увольнительную на день, и мы пошли в ЗАГС Советского района города Новосибирска, где нас расписали. Свидетелями на свадьбе были мэр Свирска Владимир Орноев и депутаты горсовета. Для нас это стало большой честью, они так много для нас сделали, - признается КП-Новосибирск Арина.

Свидетелями на свадьбе были мэр Свирска и депутаты. Фото: Предоставлено Владимиром Орноевым

Невеста привезла парню «приданое»: аптечки, разгрузку, тактические перчатки, шарф, шапку и прочие необходимые вещи. Мэр с депутатами одарили земляков не меньше: одежда, обувь, медикаменты, палатки, газовые горелки, а один из призывников получил на день рождения казан. Земляки попросили не разделять их по батальонам и вышли на учебу вместе, а свадьба Дениса сильно подняла боевой дух ребят.

- В ЗАГСе Советского района я встретила немало пар, невесты ехали к женихам со всей Сибири. Подруги в восторге, сказали мне: «Молодец, не каждой девушке дано решиться на такой серьезный шаг». Но меня до сих пор трясет - от счастья, от волнения, переживаю за всех наших ребят, желаю им победы. Мы с Денисом всегда поддерживали друг друга и договорились быть на связи, пока есть возможность, - добавляет Арина. - Мы уже запланировали машину, квартиру, детей - все как у всех. Надеюсь, когда муж вернется, мы сыграем настоящую свадьбу с родственниками и друзьями, устроим торжество для всех.

Земляки попросили не разделять их по батальонам и вышли на учебу вместе. Фото: Предоставлено Владимиром Орноевым

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