Мобилизованный вахтовик женился на скорую руку: невесту ему привез лично глава сельсовета

Петр и Юлия Булаевы вместе уже 6 лет. Фото: предоставлено Юлией Булаевой.

38-летний Петр и 22-летняя Юлия переехали из маленького села Новосибирской области в Тюмень - муж работал, женщина растила годовалого сына. Но со свадьбой не торопились, а тут 38-летнему мужчине пришла повестка в родное село. Ради мобилизации Петр вернулся в пенаты. Еще одной задачей стала регистрация брака с любимой. Чтобы свадьба состоялась, невесте с транспортом помог глава сельсовета.

Мужчина не сомневался и сразу поехал на призыв за тысячу километров. Фото: Предоставлено Юлией Булаевой

«ОН ТАКОЙ… НЕЗАМЕНИМЫЙ»

Петр и Юлия Булаевы познакомились 6 лет назад на Новый год. Девушка приехала в гости к тете, в село Новотроицк Новосибирской области, Петр как раз вернулся в родное село с вахты. В общей компании эти двое нашли друг друга. Юля рассказывает сейчас про Петра с особой гордостью в голосе.

- Строил дороги, пропадал на работе месяцами, бывал дома только на день рождения мамы и в Новый год. На заработанные деньги починил маме дом, обеспечивал родных, помогал оплатить учебу племяннику. Он такой… незаменимый, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Булаева.

Сама же будущая невеста тогда только поступила в Сибирский автодорожный институт в Омске на инженера. Общие темы по работе свели их, дорожки в прямом смысле сошлись.

- Год назад мы решили жить вместе. Петр такой романтик, как в кино - дарил букеты роз, конфеты, привозил бытовую технику в подарок. Тетя все шептала: «Смотри, какой надежный, с ним не пропадешь». Потом я забеременела и родила сына Сашу - назвали в честь деда, - говорит Юлия. - В августе он приехал, протянул кольцо: «Ты будешь моей женой?» Я согласилась.

Петр так и продолжал заниматься строительством дорог, новые объекты появились в Тюмени. Сначала сибиряк работал вахтами, потом Юля с сыном переехали к нему. Но в сентябре семья вновь вернулась в родное село.

Вместе с молодоженами заключали брак Денис и Марина Куманцовы из соседнего села (слева). Фото: Предоставлено Мариной Куманцовой

«НИ МИНУТЫ НЕ СОМНЕВАЛСЯ»

- Вернулись, потому что родня Петра получила повестку по месту жительства. На поезде мы проехали 1200 километров, Петр ни минуты не сомневался. Хотя по контракту не служил, но окончил срочную службу как механик-водитель в мотострелковых войсках, - поделилась с КП-Новосибирск Юлия.

Мужчину в дорогу собирали всем селом: аптечка, одежда и обувь, рюкзак и все необходимое в быту. Петр уже делал предложение благоверной, но пожениться они не успели. Юлия спохватилась, когда любимый был уже на территории НВВКУ, в месте подготовки бойцов.

Сибирячка пошла к главе Никулинского сельсовета Сергею Сергиенко за помощью. Тот не растерялся, снарядил машину, девушку взял с собой. Соседкой в поездке оказалась Марина Куманцова из соседнего села - ее парень тоже попал под мобилизацию. Вместе они приехали в Новосибирск, к воротам НВВКУ. Оттуда уже в ЗАГС Советского района.

- Глава Никулинского сельсовета подарил нам букет на свадьбу, Петру дали сутки увольнительной. Мы немного погуляли по Академгородку, посидели в кафе, и я поехала в родное село. Побуду немного в гостях - и обратно в Тюмень, ребенка будем растить уже там. Но как только Петр вернется, отгуляем свадьбу по всем правилам в Новотроицке, - уверена Юлия Булаева. - Желаю всем женам дождаться своих любимых домой!

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