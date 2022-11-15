В Новосибирске оправдали инвалида, проломившего незнакомцу голову ледорубом

Инвалида Владимира Крюкова, которого обвинили в убийстве мужчины, оправдали в Новосибирске. Фото: Мария НОВИКОВА

Инвалида Владимира Крюкова, которого обвинили в убийстве мужчины, оправдали в Новосибирске. Об этом стало известно во вторник, 15 ноября.

Напомним, все произошло в марте 2018 года. В тот день на территорию частного дома Крюкова ворвались пятеро неизвестных. Как рассказывала жена Владимира, парни избили его брата и применили газовый баллончик.

Обороняясь, Владимир схватил какой-то предмет. Как выяснилось позже, это был ледоруб. Во время потасовки мужчина случайно попал в голову одному из нападавших. Впоследствии тот скончался в машине скорой помощи.

В итоге Крюков оказался на скамье подсудимых. Дзержинский районный суд Новосибирска признал его виновным в превышении обороны. Однако отправлять в колонию мужчину не стали, так как он отсидел под домашним арестом.

Родные погибшего и прокуратура обжаловали приговор. Новосибирский областной суд назначил Крюкову наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Но Верховный суд отменил приговор, ссылаясь на презумпцию невиновности. Крюкова выпустили из СИЗО.

Сегодня Владимира оправдали.

− Апелляционная инстанция областного суда отменила приговор Дзержинского, постановив новый, − сообщила корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

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