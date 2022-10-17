«Надеюсь, в убийстве больше не обвинят»: в Новосибирске судят инвалида, который с ледорубом бился против компании незнакомцев

Теперь Владимира Крюкова должны выпустить из колонии. Фото: соцсети.

Уголовное дело может развалиться на следствии. По нему может оправдать суд. И то и другое случается, но редко. Очень редко. А уж такое, чтобы приговорили, отправили в колонию, а потом отыграли назад - это вообще почти чудо. Но с Владимиром Крюковым из Новосибирска произошло именно так.

«ЧТО ВЫ ЗАГАСИЛИСЬ, КАК МЫШИ?»

Крюкову сейчас 40 лет. Инвалид. Чтобы не раскрывать тайну диагноза, ограничимся общей фразой: болезнь связана с легкими.

До той истории, которая переломила его жизнь, судим не был. С женой и сыном проживает в садовом некоммерческом товариществе. Там и произошла роковая стычка с компанией незнакомцев.

Владимир был рядом с семьей, когда приехали незнакомцы. Фото: соцсети.

- Было часов одиннадцать вечера. Они там застряли на машине. Я в окошко выглянул, смотрю - фары светят. И слышу - треск забора, ругань. Выглянул, крикнул: «Зачем забор ломаете?» Они в ответ: «Что вы там загасились, как мыши? Выйдите, помогите». Говорю: «Сейчас выйду», - рассказывает Владимир КП-Новосибирск. - У меня в тот день брат в гостях был, как раз с собакой гулял. Я пошел к ним, а тут брат бежит, за лицо держится. Говорит: «В меня пшикнули из баллона, ударили». И следом залетают еще четверо, в меня тоже из баллона пшикают. Я поскользнулся, упал на корточки. Сзади - пинок, нецензурно выражаются. Почувствовал, что в руке что-то есть. С разворота стал отмахиваться. Слышу, голоса приближаются: «Всех забьем, закопаем». Потом глаза начал приоткрывать. Смотрю: человек лежит на углу дома. Жене сказал: «Вызывай скорую, полицию». Смотрю: у меня в руках топор. Лед им долбили…

Вскоре ледоруб осматривали уже эксперты - этот инструмент попал в уголовное дело как орудие совершения преступления. А человек, что лежал на углу дома, после этой стычки не выжил. Удар топором стал для него смертельным.

Дзержинский районный суд Новосибирска признал Владимира виновным в превышении обороны. В колонию отправлять не стали: Крюков и так дожидался приговора в стесненных условиях - под домашним арестом.

Чтобы обратить внимание общественности, Наталья Ростова написала петицию в поддержку мужа. Фото: www.change.org

«СБЕГАЛ ЗА ТОПОРОМ И СТАЛ ИМ РАЗМАХИВАТЬ»

Родные погибшего и прокуратура с таким итогом не согласились и приговор обжаловали. Так что дело стали рассматривать вновь - уже в Новосибирском областном суде. И там решили: все-таки было не превышение, а чистой воды убийство!

Вынесли Крюкову новый приговор - 8 лет лишения свободы. Отправили в колонию строгого режима.

Мать погибшего добивалась того, чтобы Владимира наказали за смерть ее сына. Фото: Новосибирский областной суд.

Старший прокурор Надежда Ракова тогда поясняла, что обвинение не верит Крюкову, и описала версию тех самых парней на авто:

- Машина потерпевшего застряла недалеко от дома подсудимого. Пытались ее вытолкать. В это время брат осужденного вышел выгуливать собак. Он же развязал конфликт с этой компанией. Ему не нравилось, что они якобы шумят, а время было уже позднее. К нему присоединился несовершеннолетний сын осужденного, у которого, исходя из материалов дела, был газовый баллончик. Из доказательств усматривается, что именно он распылил его содержимое. И в процессе общения они переместились на придомовую территорию. В это время вышел Владимир Крюков. Видя, что происходит, он сбегал за топором, вернулся и начал им размахивать.

Во многом рассказы сходятся. То есть люди на машине заблудились, автомобиль застрял - здесь позиции участников похожи. А вот дальше - разногласия.

Владимир Крюков говорит, что газовым баллончиком пользовались незнакомцы и именно они развязали конфликт. А парни на автомобиле уверяют, что баллончик применил сын Владимира. Про ледоруб - тоже по-разному: то ли схватил не глядя и защищался, то ли сбегал за ним, чтобы атаковать.

Верховный суд, отменяя приговор, сослался на презумпцию невиновности и указал, что Новосибирский областной суд неверно оценил доказательства. Крюкова выпустили из СИЗО.

Новая встреча в суде назначена на 18 октября. В Новосибирске суд вновь должен взвесить аргументы и от самого Крюкова, и от его оппонентов. И решить, совершил ли Владимир преступление, а если совершил, то какое именно.

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