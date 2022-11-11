По словам очевидцев, гул слышно и на правом берегу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцы пожаловались на сильный гул ТЭЦ-2. По их словам, слышно шум даже на правом берегу. Обратили внимание на гул вечером в пятницу, 11 ноября.

— Уже часов с семи что-то они продувают или еще что. Такое ощущение, что самолет в комнате взлетает, — пожаловалась женщина КП-Новосибирск.

Напомним, что недавно новосибирцы жаловались на пролеты вертолетов по ночам. СГК проводили тепловизионные обследования теплосетей, но не многим людям понравился страшный гул среди ночи.

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