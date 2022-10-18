В Новосибирске начали искать дефекты на теплотрассах с помощью дронов

Облеты будут проходить вечером и ночью. Фото: СГК

В Новосибирске начали телевизионные обследования теплосетей. 205 квадратных километров с воздуха будут изучать дроны, а в местах, где они запрещены — вертолет Ми-8. Об это сообщили в СГК.

— Там, где полет беспилотников запрещен — обследование будем проводить с помощью вертолета Ми-8. Кроме технических ограничений учитываем и расписание аэропорта Толмачево, чтобы не мешать самолетам. Облет будет проходить над Ленинским, Кировским, Центральным, Железнодорожным, Октябрьским, Заельцовским, Калининским, Дзержинским, Первомайским районами города. Поэтому заранее приносим извинения, если доставим этим неудобства жителям, — рассказал заместитель начальника служба контроля и антикоррозионной защиты тепловых сетей Роман Сыщиков.

Облеты будут проходить вечером и ночью, при облачной погоде — днем. Также дроны не будут выпускать в ветреную погоду.

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