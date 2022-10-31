Вертолёт искал повреждения на трубах в Новосибирске ночью 31 октября. Фото: СГК.

В ночь на понедельник, 31 октября, новосибирцев смутил ночной гул в небе. Оказалось, что надо городом летал вертолёт. В СГК объяснили, для чего.

– Подрядчик проводил тепловизионные обследования с вертолета теплосетей Заельцовского, Октябрьского и Центрального районов. Тепловизор показывает утечки и повреждения изоляции. Поскольку при работе необходимо исключить влияние солнечного света, полеты проводим преимущественно в вечернее и ночное время. Сожалеем, если доставили беспокойство горожанам, – сообщили в пресс-службе СГК.

Такие исследования в компании проводят ежегодно. Они необходимы для проверки после пуска отопления в городе. В СГК предупредили, что подобные ночные полеты проведут в ближайшее время в Дзержинском, Первомайском, Центральном и Калининском районах Новосибирска. Решение о вылете вертолета принимают поздно вечером. Зависит оно от погодных условий, а также от того, будет ли получено разрешение на полет от диспетчеров Толмачево.

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